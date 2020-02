Gustavo Ayón, nominado al mejor equipo de la década

El mexicano Gustavo Ayón es uno de los deportistas más destacados en el extranjero y ahora la Euro League busca reconocerlo con una gran distinción.

La Liga de Basquetbol Europeo busca a su equipo ideal de la década y el mexicano es uno de los candidatos para entrar al quinteto lleno de estrellas.

“¡Una sensación de orgullo por ser un candidato para el equipo All-Decade!

Gustavo Ayón ha sido una figura dominante durante esta década ganando dos campeonatos de la Euroliga”, fue el mensaje que publicó la Liga, junto a un video del Titán.

A sense of pride for being a nominee for the All-Decade team! @AyonGustavo has been a dominant figure during this decade winning two EuroLeague Championships 🏆🏆

Remember you can still vote for who you think should be in the All-Decade ⬇️https://t.co/2xvp4J6G23 pic.twitter.com/lcklpqZ6vs

