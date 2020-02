"Me mataron en México por suplencia de Hirving Lozano": Gattuso

Previo a la visita que sostendrá el Napoli a la cancha del Cagliari, el técnico Gennaro Gattuso señaló que la falta de minutos de Hirving Lozano ha provocado que en México se le critique de más.

"Después, me matan (por no utilizar a Lozano). En México me mataron. Ustedes (prensa italiana) escribieron que ahí me han declarado la guerra", manifestó el estratega italiano.

Pero el estratega confirmó que no es por que tenga algún problema con el ariete mexicano, es el funcionamiento del equipo lo que provoca que tome las decisiones de quién es el que entra al campo.

"También (Fernando) Llorente merecía jugar más, pero se habla de Hirving porque costó 50 millones (de euros). Yo no tomo decisiones porque alguien me cae mal, tomo decisiones funcionales", explicó Gattuso.

Hirving Lozano no fue convocado para la jornada 24 de la Serie A debido a una molestia muscular, lo que le impide estar al 100 por ciento en el campo de juego.

"Koulibaly, Milik, Lozano y Allan están fuera. Hirving tuvo una contractura. Allan no entrenó como yo quería, entrenó caminando y así se quedará en casa, no lo he llamado. Mañana es otro día, nos vamos sin rencor. Si trabaja como yo quiero, volverá, de lo contrario esperará nuevamente", finalizó.

Napoli corre en el lugar 11 de la tabla general, con 30 puntos, pero con aspiraciones reales para colarse a los puestos de competencias europeas. Además el martes 25 de febrero enfrentarán al Barcelona en los octavos de final de la UEFA Champions League.

