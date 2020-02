VIDEO: Rodolfo Pizarro marca el primer gol en la historia del Inter Miami

Rodolfo Pizarro ya mostró grandes actuaciones con el Inter Miami. El futbolista mexicano marcó la primera anotación en la historia del club, durante el partido de pretemporada ante el Philadelphia Union.

El ex elemento de los Rayados de Monterrey no fue parte del once inicial; sin embargo, ingresó al terreno de juego al 32' y, le bastó un minuto, para perforar la red rival, anotación que le dio el empate momentáneo a un gol al equipo de Miami.

Video del gol de Rodolfo Pizarro con el Inter Miami El primero en la historia. Arrancó bien 🤡 pic.twitter.com/UAECNUzEPx — Patrick Meehan Nader ♚ (@TsunamiPix) February 15, 2020

El partido concluyó con un triunfo para el Philadelphia por 2-1.

Pizarro aún no es anunciado oficialmente con el Inter Miami, pese a que ya entrena con el equipo y hasta ya jugó un duelo amistoso. Incluso, en el tuit del gol, la institución estadounidense no publicó el nombre del autor del tanto.