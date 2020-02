Estrella del CMLL se lesiona y se perderá varias semanas de actividad

View this post on Instagram

‼️‼️‼️🚨NOTICIA🚨‼️‼️‼️ Aveces hay que aceptar que los riesgos están en cada segundo en el que estas arriba del ring, y en el momento que menos te imaginas pasan las cosas 😥😢 Ahora a esperar el diagnostico y la evolución! Una disculpa por las próximas presentaciones en las que no estare, espero pase lo mas pronto posible y regresar a lo que amamos!!!! Abrazo mi gente!! #elhemanlagunero🗡 #nieblaimparable 🔴 #yatengoelpoder💪