VIDEO: Hijo del Santo exhibe a impostor en Pachuca

Los fraudes y suplantación de imagen es el pan de cada día en la lucha libre y el Hijo del Santo ha intentado erradicar estas acciones mediante todo tipo de denuncias, y ahora es la imagen de su padre quien sufrió el plagio.

A través de sus redes sociales El Hijo del Santo demandó a los gobiernos de Pachuca y de Hidalgo a dar con los responsables de haber contratado a un “impostor” que dijo ser "El Nieto del Santo" para un evento municipal.

Mediante un video, en el que se observa a quien pretende ser el Nieto del Santo, el verdadero luchador puso en evidencia que no se trataba de algún miembro de su familia o de él mismo.

“Cuando defraudan y engañan al público y más aún, a los niños, que van con tanta ilusión creyendo que es mi hijo o que soy yo, y se encuentran con un impostor que se hace pasar por El Santo Jr.”, publicó en Twitter.

El Hijo del Santo pidió al Instituto Mexicano de la Propiedad Mexicana, a las autoridades estatales y locales que se investigue para penalizar al responsable del caso.

Este enmascarado es un impostor, no es mi hijo, ni tampoco soy yo! Y nosotros no nos colgamos cinturones robados o que no hemos ganado en un Ring! Este evento tampoco es oficial #Muchojo #DiNoalaPirateria #echenleaire @Octagon_real https://t.co/rrDVhGHfGs

— El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) February 16, 2020