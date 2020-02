VIDEO: Arturo Brizio reconoce error arbitral en contra de Chivas

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, admitió que se cometió un error arbitral que influyó directamente en el marcador durante el partido entre Chivas y Cruz Azul.

TE RECOMENDAMOS Racing Point presentó el nuevo coche del 'Checo' Pérez

Durante un video publicado por la Federación Mexicana de Futbol, el ex silbante analiza algunas jugadas de la Jornada 6 entre las que destaca el primer gol de la Máquina en contra de Guadalajara.

“La recuperación se obtiene mediante una falta, la cual no fue sancionada por el silbante. Una vez conseguido el gol, el VAR le recomienda la revisión, la cual se efectúa, y el árbitro considera que no debe marcar la falta, lo que constituye un error arbitral”.explica Brizio.

#Arbitraje | Comentarios de Arturo Brizio sobre el arbitraje en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2020 de la @LigaBBVAMX.#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/A0HrGu9c5i — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) February 17, 2020

J6 LigaBBVAMX | 🐐0-1🚂

1T⏰| Este es el gol de Jonathan Rodríguez con el que nos vamos arriba en el marcador. #UnaFormaDeVida #CreandoOportunidades #PorLaEducación pic.twitter.com/Dn6QegBt6Q — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) February 16, 2020

En el informe, el titular de la Comisión realizó comentarios sobre los partidos de Morelia vs Tijuana, Toluca vs Pumas, América vs Atlas, Rayados vs Juárez y el ya citado Chivas vs Cruz Azul, pero no hizo ningún comentario acerca del duelo entre Santos y Tigres, en donde Nahuel Guzmán, arquero felino, agredió al delantero Eduardo Aguirre.