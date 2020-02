Denny Hamlin gana accidentada carrera Daytona 500

Otro año, otro triunfo de Denny Hamlin en las 500 Millas de Daytona. Y de nueva cuenta, Joe Gibbs tiene el equipo a vencer en la Nascar.

Hamlin ganó el lunes una accidentada prueba, y se convirtió en el primer piloto desde Sterling Martin en 1995 en conquistar en temporadas consecutivas la “Gran Carrera Estadounidense”. Su victoria del año pasado formó parte de una barrida por parte de Joe Gibbs Racing, que hizo el 1-2-3, y desató un año de celebraciones en que los pilotos de dicha escudería se coronaron en 19 carreras, una cifra sin precedente, y se alzaron con la copa.

Con su triunfo, Hamlin se unió a seis pilotos miembros del Salón de la Fama que han ganado tres veces o más la Daytona 500. Empató a Dale Jarrett, quien dio a Gibbs su primer triunfo en la Daytona 500 en 1993, así como a Jeff Gordon y Bobby Allison, en esa lista selecta.

Cale Yarborough acumula cuatro triunfos en la carrera, y Richard Petty posee el récord con siete victorias.

El domingo, apenas por segunda vez en 62 años, la lluvia obligó a posponer la carrera, en una jornada en que el presidente Donald Trump visitaba el circuito. Antes del cierre, la carrera se detuvo dos veces por banderas rojas, y hubo dos prórrogas.

Y a unos metros de la línea de llegada, cuando peleaba palmo a palmo con Ryan Blaney, Ryan Newman se estrelló conta la valla de protección y se volcó, en momentos en que buscaba aferrarse al primer puesto. El margen de victoria de Hamlin fue de apenas 14 milésimas de segundo.

El auto de Newman dio varias vueltas y terminó la carrera envuelto en llamas y neumáticos arriba.

