Leo Messi es premiado como el mejor deportista del mundo

El futbolista argentino Leo Messi fue reconocido con el Premio Laureus 2020 al mejor deportista masculino del año, galardón que compartió con Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, tras quedar ambos igualados en las votaciones en la gala celebrada en Berlín.

El atacante excusó su ausencia en la gala y se mostró honrado por el reconocimiento en un vídeo: "Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo".

Por su parte Hamilton, seis veces campeón del mundo de su disciplina, agradeció a Mercedes su confianza durante estos años y declaró: "Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia que me haya entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo".

La Federación Española de Baloncesto (FEB) fue reconocida con un galardón honorífico por el buen trabajo realizado en las diferentes categorías por las selecciones masculinas y femeninas.

La estatuilla fue entregada por la atleta Shelly-Ann Fraser-Price y la recogió la ex internacional Elisa Aguilar, actualmente directora de competiciones del organismo. Esta estuvo acompañada sobre el escenario por Sergio Scariolo, seleccionador masculino español reciente campeón mundial, Pepu Hernández, Amaya Valdemoro, Marta Fernández y Carlos Jiménez.

