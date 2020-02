Ex tenista arremete contra la homosexualidad: “no estoy listo para ver a dos hombres juntos”

El ex tenista chileno y número uno del mundo, Marcelo Ríos, demostró su rechazo a la homosexualidad durante una entrevista.

"Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales hombres. ¿Si me pasa lo mismo con las lesbianas? Es diferente, pero ver dos huevones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos (país donde radica actualmente), me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal", afirmó el famoso 'Chino' en una nota con el el medio argentino La Tercera.

Ríos, de 44 años, tiene un hijo varón y aclaró que lo aceptará si fuera homosexual aunque, en otra frase desafortunada, aseguró que lo cría como "un hombre" para que no lo sea.

"Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre. Es una pregunta dura, difícil”, respondió.

Durante la entrevista mtambién fue cuestionado acerca de las declaraciones del también ex tenista Andrés Agassi, uno de los mejores tenistas de la historia, y que declaró que en su momento se drogaba. “Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro lo más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los Masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos”, apuntó

En su etapa como tenista estuvo en la cima mundial en 1998, cuando durante seis semanas estuvo al frente del ranking de ATP y se transformó así en el primer latinoamericano en lograrlo. Además, hasta el momento, nadie ocupó ese lugar sin ganar un Grand Slam, debido a que solamente jugó una final en el Australia Open frente al checo Petr Korda.

