Lebron James explota contra Astros por trampas

LeBron James, el astro de los Lakers de Los Ángeles, pidió que Rob Manfred, Comisionado de las Grandes Ligas, que escuche a los jugadores que se han quejado del sistema de robos de señales con ayuda de la tecnología de los Astros de Houston, en el que no fue castigado ninguno pelotero.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Despiden a mascota tras gesto machista con jugadora

"Sé que no juego béisbol, pero estoy en deportes y sé que si alguien fue tramposo para ganar un título y me entero estaría muy enojado. Estaría como incontrolable acerca de lo que debo o puedo hacer", escribió James en su cuenta de Twitter.

Listen I know I don’t play baseball but I am in Sports and I know if someone cheated me out of winning the title and I found out about it I would be F*^king irate! I mean like uncontrollable about what I would/could do! Listen here baseball commissioner listen to your…..

— LeBron James (@KingJames) February 18, 2020