Canelo Álvarez busca combatir la obesidad con moderna App

El problema de la obesidad en México es un asunto de vital importancia por lo que el campeón mundial Saúl Canelo Álvarez aportará su granito de arena con un novedoso proyecto que busca erradicar el sedentarismo.

“I Can by Canelo Álvarez” es la nueva aplicación con la que por medio de un plan nutricional y de rutinas personales quiere motivar al público mexicano a practicar algún deporte y mantenerse en forma.

Saúl 'Canelo' Álvarez presentado su nuevo proyecto la aplicación "I Cant by Canelo Álvarez" @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/QWPjuV6DWJ — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) February 20, 2020

“Es un proyecto en que me he metido mucho ya que tiene mi imagen, pero sobre todo lo que quiero es aportar mi granito de arena” señaló el pugilista durante la presentación.

La aplicación, que estará disponible a partir del 20 de febrero en todas las plataformas digitales, tendrá un costo mensual que corre desde los 65 hasta los 99 pesos, ya que, de acuerdo a palabras del Saul Álvarez, "si no tiene costo no lo apreciamos, es por eso que tiene ese precio, algo que la gente puede pagar”. Aunque aseguró que se tiene un proyecto a futuro para llegar a la población que no cuenta con tantos recursos.

“I Can by Canelo Álvarez” es una aplicación en la que podrás recibir un plan nutricional y una rutina de ejercicios dependiendo de tus necesidades y el tiempo con el que cuente el usuario. En las rutinas aparece la imagen del campeón mundial en cuatro divisiones realizando las actividades y mandando mensajes motivacionales a los usuarios.