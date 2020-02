¡Es un correcamino! El video de Erling Braut Håland que a todos impresiona en Internet

El joven Erling Braut Håland fue el protagonista absoluto en el partido entre Borussia Dortmund y el PSG donde los alemanes se llevaron la victoria con dos goles del noruego.

El joven de 19 años se llevó la admiración y sorpresa de todo el estadio debido a su entrega y su efectividad de cara al arco. Sin embargo, 24 horas después de las reacciones en caliente del partido, muchos usuarios siguen sorprendidos por un clip donde el delantero corre de campo a campo a una increíble velocidad.

Durante una corner en contra, el alto jugador de fútbol bajó a su propio campo para cumplir labores defensivas y, en efecto, fue el responsable de cabecear la pelota para fuera del área y evitar cualquier peligro de gol.

En la misma jugada un jugador del Dormund inicia un contra golpe a toda velocidad, y es el jugador danes quien va al ritmo de la cámara corriendo 60 metros a poco más de 6 segundos.

El diario británico DailyMail reportó que el futbolista corrió a una velocidad de 36 kilómetros por hora, y su tiempo registrado fue de 6.64 segundos en los 60 metros que recorrió, a tanto solo 0.03 segundo del récord que posee Christian Coleman.

Sin embargo, la noche perteneció a Haaland, quien después de su paréntesis ha marcado 10 goles en la Liga de Campeones en solo siete apariciones, alcanzando la marca cuatro juegos más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la competencia.

El joven también se convirtió en el quinto hombre en alcanzar 10 goles en su temporada de debut en la Liga de Campeones, uniéndose a jugadores como Roberto Firmino, Sadio Mane, Claudio Sulser y Just Fontaine para lograr la hazaña.

En Internet la impresionante carrera se convirtió rápidamente en viral y un programa de televisión inglés editó el video para agregar la misma carrera en otras situaciones como la carrera del campeón olímpico Usain Bolt.

Kan du løpe som Erling Braut Haaland? We don't think so! 🚀 pic.twitter.com/i8puYDVm1p

— TV 2 Sporten (@2sporten) February 19, 2020