Jugador que se burló de feministas pide regresar al América

El futbolista Omar Lomelí, ex jugador de las Águilas del América y que estuvo envuelto en la polémica por el video en donde apareció junto a varios de sus compañeros haciendo una parodia a un baile feminista llamado ‘un violador en tu camino’, y por lo que fue dado de baja, no pierde la ilusión de volver con los azulcremas.

“Quiero marcar huella aquí en mi país, ser alguien importante en el futbol, emigrar a Europa que es lo que todo joven quiere y que la gente me reconozca por mis buenos actos, no por los malos”, expresó el jugador Lomelí en una entrevista para ESPN.

Durante la conversación Lomelí señaló que no sabía que sería dado de baja por su acto.

“Por ningún momento nos pasó de la cabeza de que pueda llegar a tal grado. Lo hicimos sólo por diversión. Se me comunicó que iba a tener un castigo. Al final me dijeron que no permanecía más en el club”, relató el juvenil.

El futbolista de apenas 17 años se desempeña como defensa central y en estos momentos milita con el Deportivo Zitácuaro de la Liga Premier de la FMF, pero eso no le ha impedido mantener la ilusión de ser un referente con las Águilas.

“Después de un mal momento de tu vida; buscas el sol al día siguiente, pero no lo encuentras. Entonces mañana lo vuelves a buscar, quizás tampoco salga, pero acabarás encontrándolo y sacarás fuerzas para seguir luchando… El futbol te da lecciones de superación, pero sobre todo, te enseña a ir a por todo, con lo que te proponga”, indicó el jugador a través de sus redes sociales posteriormente.

Cabe recordar que Lomelí y Osciel Anaya, jugadores que aparecen en dicho video, fueron avisados por la directiva que por un tema de recortes en la plantilla, no entraban más en los planes de la institución para el Clausura 2020, por lo que tuvieron que buscar una nueva oportunidad en el futbol.

Enfocado en lo que viene.

Vamos Zitacuaro pic.twitter.com/Li9Xo2cfrS — Omar Lomelí 💎 (@Omar_Lomeli16) January 4, 2020

