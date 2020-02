La escandalosa marca al “Kun” Agüero: le estrujaron los testículos

Hay distintas formas de marcar al hombre en el fútbol: se puede ser rudo, al estilo “pasa la pelota, pero no el jugador”; o se puede ser caballeroso. Pero también está el estilo de Angelo Ogbonna contra Sergio “Kun” Agüero.

Ocurrió este miércoles en la victoria del Manchester City 2-0 sobre el West Ham: Ogbonna intentaba quitarle la pelota al delantero argentino. Para intentar desequilibrarlo, le estrujó los testículos.

Al final, el “Kun” Agüero logró soltarse de la escandalosa marca del defensor del West Ham, pero las imágenes quedaron para asombrar a más de uno.

El antecesor de Agüero: Valderrama, víctima de Míchel

El marcaje de Ogbonna contra Agüero recordó el famoso duelo de Míchel González, actual DT de Pumas, al mediocampista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama.

Durante el encuentro entre Real Madrid y Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu, en la temporada 91-92 de la Liga española, Míchel intentó sacar de sus casillas a Valderrama.

En un córner, el español apretujó los genitales del colombiano.

“Hubo unos problemas con Valderrama durante el partido. Le dijo a un jugador de los nuestros que no hablaba español, concretamente Prosinecki, ‘me vas a tocar…’. Yo le comenté que él no había sido, sino Fernando Hierro, y entonces me contestó: ‘Tú también me los vas a tocar…’, a lo que le respondí: ‘¡Yo sí te los toco!’. ¿Pero por qué dicen que le provoqué? Fue un arrebato, ¡me enamoré!”, explicó Míchel, entre risas, en un programa de televisión española, citado por el diario Mundo Deportivo.

En 2019 Valderrama protagonizó una campaña de prevención del cáncer testicular donde, en son de broma, agradecía a Míchel el haberle tocado los testículos.