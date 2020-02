Hay 21 entrenadores contratados en la Conade ¡que no tienen preparación!

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que tras realizar siete auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no mismas que están relacionadas con el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), señalando que la sanciones se darán a conocer próximamente.

“Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos”, indicó la funcionaria federal en conferencia de prensa.

La titular de la Función Pública remarcó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados de los cargos.

Durante la conferencia, la funcionaria detalló cada una de las observaciones que encontraron.

La primera irregularidad que encontraron fue que ocho miembros no cumplían con el perfil que pide la ley; la segunda, es que 21 entrenadores de alto rendimiento no cumplen con el perfil, tanto en conocimientos como en experiencia.

La tercera observación identificó que entrenadores y prestadores de servicios hicieron uso de servicios exclusivos para deportistas, aunque no especifica cuáles son. La cuarta demostró irregularidades en la entrega de recursos a los atletas además de entregar facturas falsas lo que provocó un daño patrimonial de 31 millones de pesos.

La siguiente observación señala irregularidades en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos otorgados a las distintas federaciones que rigen el deporte mexicano.

Por otro lado mencionó que se encontró también irregularidades en la organización de eventos por parte de las Federaciones deportivas que se fueron entregados a terceros y que generó un daño patrimonial de 14 millones de pesos.

Cuando se terminen las investigaciones se determinará si las irregularidades requerirán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer que la Comisión que preside la ex atleta Ana Gabriela Guevara tuvo un desvió de recursos de más de 50 millones de pesos.

