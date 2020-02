‘Nahuel Guzmán se me hace un tipo mala leche’: Moisés Muñoz

A casi una semana de que Nahuel Guzmán causara polémica tras su acción en el duelo entre Santos y Tigres, en el que pateó por la espalda al delantero de los Guerreros, Eduardo Aguirre, las críticas en contra del guardameta de los Tigres siguen llegando y ahora fue Moisés Muñoz quien no se guardó nada sobre el argentino.

En TUDN, el ex arquero americanista, quien trabaja ahora como analista, dio su opinión sobre Nahuel Guzmán, señalando que conoce bastante bien al argentino por las veces que se enfrentaron dentro del terreno de juego y señalando que el ‘Patón’ es mal intencionado en muchas ocasiones.

“Dentro de la cancha, me tocó enfrentarlo. Por las cosas y actitudes que he visto de él dentro de la cancha, se me hace un tipo mala leche”, explicó Moy.

Cabe resaltar que en los últimos meses, Nahuel Guzmán ha protagonizado varias polémicas, siendo esta en contra de Eduardo Aguirre la más reciente y anteriormente, también estuvo en la mira de todos tras una acción violenta ante Edgar Méndez de Cruz Azul.