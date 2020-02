VIDEO: Asistencia del Chicharito evita derrota del Galaxy

Es apenas el segundo partido de Javier Hernández con el conjunto del LA Galaxy y ya se hizo presente en una jugada de gol, augurando un buen futuro para el delantero mexicano.

En un partido de preparación frente al Chicago Fire, Chicharito Hernández, quién se presentó como capitán de los angelinos, se encontró con una serie de rebotes en el área chica y le dio el pase a su compañero, el holandés Sacha Kljestan, al minuto 55.

Lamentablemente el LA Galaxy sufrió el gol del empate en los últimos minutos gracias a una buena jugada de los de Illinois, de la mano de Micheal Azira, al 84.

LA Galaxy debuta el sábado 29 de febrero frente al Houston Dynamo en la MLS y todo apunta a que Javier Hernández será titular indiscutible en el equipo de Guillermo Barros Schellotto.

.@CH14_ helps @SachaKljestan get his first #LAGalaxy goal 🙌 pic.twitter.com/HhhbfdjGNZ

— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 23, 2020