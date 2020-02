Braithwaite prometió no lavar su camiseta después de abrazo de Messi

Criticado por muchos al momento de ser comprado por el Barcelona, este sábado Martin Braithwaite debutó con el Barcelona y dejó una grata impresión, participando en los dos últimos goles del triunfo 5-0 sobre Eibar.

El danés ayudó a que Lionel Messi consiguiera su cuarto gol de la tarde y que Arthur Melo metiera el quinto en la cuenta del club.

Braithwaite arribó esta semana procedente del Leganés que dirige Javier “Vasco” Aguirre. Sumaba seis goles en 24 partidos durante su etapa con los pepineros.

#Braithwaite alguien más ve al nuevo Larsson pic.twitter.com/uoCXbNwcNw — Jose Diaz Guerrero (@JoseDiazGuerre6) February 22, 2020

Ingresó en el campo al minuto 72 por Antoine Griezmann, y muchos empezaron a ver en él varios movimientos similares a los de Henrik Larsson, delantero sueco que vistió la blaugrana en la primera década del 2000.

Delantero con mucha movilidad, buen regate, sin ser muy veloz pero sí inteligente y buscando la mejor posición, generó los dos últimos goles con sus pases.

La reacción de Braithwaite

Al final recibió el reconocimiento de Messi, que le abrazó y le felicitó.

“Messi me ha felicitado, es un chico estupendo”, dijo el danés, tras el compromiso. “Ha intentado que me sintiera cómodo, me ha buscado con sus pases. No lavaré mi ropa después del abrazo que me dio (Risas)”.

El fútbol es tan cambiante que ni el propio Braithwaite se imaginó hace un par de semanas que estaría abrazando a Messi tras darle una asistencia.

Importantísimo que gane confianza rápido y esta asistencia ayuda — Andres Agulla (@aagulla_espn) February 22, 2020

“Me he sentido muy bien, rodeado por fantásticos jugadores. Intenté correr y moverme, que es lo que tengo que hacer, y los compañeros me encontraron, así que fue asombroso. Estoy muy feliz”.

Braithwaite no estará disponible para la Champions por haber sido firmado en una excepción hecha por la Liga, así que no jugará esta semana la ida de octavos de final ante Napoli.