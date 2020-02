Confiscan pancartas críticas al robo de señas de Astros

Astros de Houston comienzan a sufrir, dentro de los estadios, los efectos del escándalo del robo de señas. En su primer duelo del Spring Training se comenzaron a ver las pancartas críticas de los aficionados. ¿La reacción? Confiscarlas.

Ocurrió esté sábado, en el compromiso entre el conjunto texano y Nationals. Un seguidor de Washington en el Ballpark of the Palm Beaches, en West Palm Beach, Florida, mostró una pancarta que mostraba el nombre de Houston, un asterisco y una s.

A Nats fan behind Houston’s dugout had this sign and some others. #astros pic.twitter.com/cKgeo81UCU

Inmediatamente, una trabajadora del estadio procedió a confiscar la cartulina del aficionado, permitiéndole permanecer en su asiento, según registró la periodista de AP, Kristie Rieken, en sus redes sociales.

Se desconoce si la acción fue solicitada por los texanos o surgió como iniciativa de los organizadores.

And then the signs got confiscated by ballpark personnel who said signs weren’t allowed. #astros pic.twitter.com/XNrhkxxo5n

— Kristie Rieken (@kristieAP) February 22, 2020