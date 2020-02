“Fuimos superiores en todos los aspectos del partido”: Ricardo Ferretti

Una difícil semana es la que ha tenido el conjunto de Tigres, pues de tres partidos disputados cayó en los tres, situación que evidentemente incomoda a Ricardo Ferretti, quien tras la derrota de este sábado ante Cruz Azul, consideró que la derrota se debió a distracciones por parte del cuadro defensivo, mismos que aprovecharon los dirigidos por Siboldi. Además, el ‘Tuca’ aseguró que desde su punto de vista, la escuadra felina fue superior en todo momento del partido al conjunto local.

“Si quitamos el resultado yo pienso que fuimos superiores en todos los aspectos dentro de la cancha, posesión de balón, opciones de gol, en todo fuimos mejores, pero ahí viene el resultado final y cometimos dos distracciones que nos causan la derrota”, explicó en conferencia de prensa.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la concentración de Nahuel Guzmán durante los partidos, Ferretti considera que el portero argentino ha estado enfocado en lo que le corresponde, dejando de lado la polémica en la que se vio involucrado en el último encuentro de Liga MX ante Santos.

“Si lo iban a castigar o no o lo iban a analizar, se determinó que no y no vi que haya habido alguna distracción de parte de Nahuel en el partido de hoy y tampoco en el partido pasado”, agregó.

