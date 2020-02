SPAL vs Juventus: ¿Por qué Cristiano empata a Quagliarella, pero no a Batistuta?

Cristiano Ronaldo anotó un gol en la victoria de la Juventus 2-1 sobre el SPAL, por la Serie A, y aunque igualó el registro de once encuentros seguidos con gol de Fabio Quagliarella, no puede alcanzar el récord de once jornadas con gol de Gabriel Batistuta.

El tema pasa por no haber jugado la fecha anterior, la número 24, sellada con triunfo 2-0 sobre Brescia. Maurizio Sarri le dio descanso y el hilo de jornadas seguidas con gol se cortó.

SPA 0-1 JUV (HT) – Cristiano ha marcado en 11 partidos seguidos de Serie A, como Quagliarella el año pasado (ambos se perdieron una jornada en medio de sus rachas). Por tanto… NO HA IGUALADO NINGÚN RÉCORD DE BATISTUTA (que marcó en 11 JORNADAS seguidas y 13 PARTIDOS seguidos). pic.twitter.com/MYrWObqRs7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 22, 2020

Pero quedó vivo el de partidos seguidos. Aquí iguala a Quagliarella con la Sampdoria: el delantero italiano se perdió una jornada por lesión, pero al reactivarse, regresó con gol hasta llegar a once partidos consecutivos marcando.

Batistuta metió goles en once fechas al hilo entre 1992-93 y 94-95. La campaña 93-94, como explica Mister Chip, la pasó en la Serie B. Cosas de la rigurosidad.

Una campaña histórica con la Juventus

No obstante, los números de Cristiano Ronaldo continúan siendo de elogiar, y más cuando se recuerda que cumplió este mes 35 años.

El 2020 que vive el portugués es de locura: suma 13 goles en nueve partidos en todas las competiciones, los nueve juegos que ha disputado en el año.

En la temporada 2019-20 Cristiano suma 21 goles en 21 compromisos, igualando los 21 tantos de la pasada campaña.

La máxima cantidad que anotó en su carrera son 48 goles en la 2014-15 con el Real Madrid.