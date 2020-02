VIDEO: Tras dislocarse la rodilla, jugadora se golpea para acomodarla y regresar al juego

El futbol escocés nos regaló una de las imágenes más escalofriantes del fin de semana, pues en la Primera División femenil, la jugadora Jane O’Toole, capitana del conjunto del ST Mirren WFC, sufrió una fuerte lesión en la rodilla a tal grado que se la dislocó.

Te puede interesar: Con Póker de Messi, el Barcelona golea al Eibar en La Liga

Sin embargo, como una gran capitana y líder de su conjunto, Jane buscó la manera de volver al terreno de juego lo más pronto posible, y con una serie de golpes sobre la rodilla, buscó la manera de acomodársela y continuar disputando el partido.

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔

St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.

📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 21, 2020