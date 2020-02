“Cada escalada es una exploración de lo que soy capaz de hacer”: Héctor Ponce de Léon

Seriedad y serenidad son los dos calificativos que pueden describir a la perfección al mejor escalador mexicano de la actualidad: Héctor Ponce de León, y uno de los mejores a nivel mundial que no sólo ha participado en las expediciones a las cordilleras más importantes del mundo, sino que ha demostrado que el hombre, más allá de preocuparse por la muerte, puede ocuparse de vivir al máximo.

¿En qué consiste Desde Cero Challenge?

— Es una competencia que implica, de manera general, recorrer 200 kilómetros en bicicleta y luego 24 kilómetros a pie. Lo que hace diferente a este triatlón es que empezamos desde la playa de Chachalacas en Veracruz, desde los cero metros de altura. Con todo el recorrido de casi 5 mil 600 metros de altura nos deja al pie del glaciar de Jamapa, en el Pico de Orizaba. Este tipo de competencia no existe en el mundo, poder llegar con tu propio esfuerzo a esa altura. Lo que la hace una prueba tan dura es que conforme ganas altitud, cada vez hay menos oxígeno.

¿Cuántos atletas participan en este reto?

— En esta segunda edición contamos con 70 atletas, todos mexicanos. Esperamos que el próximo año ya podamos internacionalizar el evento. Hemos recibido muchas solicitudes, pero de momento queremos mantener la competencia muy controlada, sobre todo en la seguridad. Con más personas el evento sería más peligroso. Aunque esperamos estar el próximo año por encima de los 100 participantes.

¿Cómo te preparas para un reto tan exigente?

—Dominar las distancias con la bicicleta, corriendo y hacer muchos desniveles, correr todo lo que se pueda. También habituamos el organismo escalando una vez por semana alguna montaña o volcán cercano, para evitar la descompensación.

¿Cuál es la alimentación que tiene un escalador profesional?

— Actualmente tengo una nutrióloga, pero mi dieta es muy sencilla. No tiene nada frito, nada grasoso, nada condimentado, una dieta con altas cantidades de proteína, mucho pescado, mucho pollo, y muchos carbohidratos. Realmente no hay mucha ciencia en la alimentación.

¿Cómo nace esta pasión por escalar?

— Esta pasión nace de los libros, de muy niño leía a autores como Julio Verne, Jack London y de este tipo de aventuras fantásticas, por lo que a los 10 años soñaba con viajar y conocer el mundo y convertirme en uno de estos personajes de novela que se enfrentan a las adversidades y a las penurias y salen adelante. De ahí nace mi amor por la montaña, mismo que se ve materializado a los 12 años con mi primer ascenso al Popocatépetl; quedé enganchado.

Cuando te planteas un reto y alcanzas la cumbre, ¿qué es lo primero que piensas?

— Cuando consigues algo para lo que te has preparado durante tanto tiempo, con lo que has soñado tanto, lo primero que hay es euforia, casi un sentimiento de alivio. Voy a decir algo que puede parecer extraño, pero en cuanto alcanzas la seguridad, sea del coche o del campamento, viene un bajón fuerte, incluso temor de que no se te ocurra otra cosa que te atraiga tanto.

“Hoy en día la vida nos da pocas oportunidades de retarnos a nivel físico, pero hay que buscar a una nueva persona dentro de nosotros

¿Cuál ha sido el ascenso más complicado que has tenido?

— He participado a lo largo de casi toda mi vida adulta en expediciones a las cordilleras más importantes del mundo y es difícil encontrar cuál ha sido el pico que pudiera decir es el más complicado. Algo que puedo asegurar es que mi primer escalada al Everest fue la más memorable, ya que lo realicé con cinco alpinistas, con poco presupuesto, en el año de 1996 y después de una terrible tormenta nos vimos afectados en donde incluso un compañero estuvo a punto de morir por la fatiga, y en una gran historia de solidaridad el grupo le ayudó a descender, a pesar de esto, logré hacer cumbre en este primer ascenso, pero te puedo decir algo: cada escalada es una exploración de lo que soy capaz de hacer.

Ahora, como motivador personal, ¿cuál es el mensaje que quieres dar a la sociedad?

— Hoy en día la vida nos da pocas oportunidades de retarnos a nivel físico en muchos sentidos; es muy fácil caer en la comodidad y rutina, pero los invito a que hagan este esfuerzo, de salir literalmente de esta ciudad; al aire libre, a salirnos de este terreno familiar y a proponernos metas que nos obliguen, como digo, a buscar a otro dentro de nosotros. Si hacemos esto está garantizado que vamos a tener una súper aventura y un viaje de descubrimiento fantástico.