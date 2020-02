El Abierto Mexicano de Tenis comenzó de la mejor manera

Entre blanco, música y fuegos artificiales se celebró la tradicional fiesta de blancos que dio pauta a la inauguración del Abierto Mexicano de Tenis 2020.

El escenario no pudo ser mejor, una estupenda y glamurosa alfombra roja por donde todos los tenistas desfilaron, así como celebridades de la talla de Sergio Mayer y David Zepeda aparecieron para deslumbrar y posar frente a las cámaras.

"Este es un torneo que me encanta. Me gusta el lugar y me gusta el público, la gente me trata fenomenal", comentó Rafael Nadal. El español debutará en México como amplio favorito al título el martes 25 de febrero, cuyo trofeo ya alzó en 2013 pero la edición anterior fue eliminado en segunda ronda.























Fiel a su costumbre, Nick Kyrgios llegó a romper con los esquemas y estereotipos de la noche con un jersey del Heat de Miami. El campeón hará su presentación ante público mexicano cuando enfrente al francés juvenil, Ugo Humbert.

El estupendo clima y extraordinario ambiente del puerto de Acapulco albergarán una edición más del AMT, en donde el público podrá disfrutar de las mejores raquetas del circuito y del mejor espectáculo que pueden ofrecer los jugadores.