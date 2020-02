Michael Jordan sobre Kobe Bryant: el discurso completo

Te traemos el conmovedor discurso de Michael Jordan durante la ceremonia en recuerdo de Kobe Bryant, de nueve minutos y 57 segundos, en el que habla sobre cómo convivía con él y cuánto impactó en su vida.

Jordan dio a conocer varios detalles sobre su relación con el fallecido Bryant, desde las llamadas en la madrugada hasta los constantes desafíos del astro de los Lakers.

La leyenda de los Bulls apuntó: “Cuando Kobe Bryant murió, un pedazo de mí murió”.

Las palabras de Michael Jordan

“Estoy agradecido a Vanessa y a la familia Bryant por la oportunidad de hablar hoy.

Estoy agradecido de estar aquí para honrar a Gigi y celebrar lo que Kobe nos regaló a todos.

Lo que consiguió como jugador de baloncesto, como empresario, como contador de historias y como padre.

En el baloncesto, en la vida, como padre, Kobe dio todo.

Lo dejó todo en la cancha.

Quizás sorprenda a la gente que Kobe y yo éramos amigos muy cercanos.

Pero éramos muy amigos.

Kobe era mi amigo querido, como un pequeño hermano.

Todos querían hablar siempre de las comparaciones entre él y yo.

Yo solo quería hablar sobre Kobe.

Saben, todos tenemos hermanos y hermanas. Hermanitos y hermanitas que, por alguna razón, siempre se meten en tus cosas. Tu armario, tus zapatos, todo.

(Kobe) Era molesto, si puedo decir esa palabra.

Pero esa molestia se convirtió en amor, después de un tiempo.

Solo por la admiración que tenían por ti, como hermano o hermana mayor.

Las preguntas. El querer saber cada pequeño detalle de la vida que estaban a punto de emprender.

Solía llamarme o mandarme mensajes de texto a las 11:30 de la noche, 2:30 o 3:00 de la mañana, hablándome de movimientos en el poste, trabajo de pies, y a veces el triángulo.

Al principio, era una locura.

Pero después se transformó en cierta pasión.

Este chico era apasionado como nadie que yo conociera.

Esto es lo asombroso sobre la pasión: si amas algo, si tienes una fuerte pasión por algo, vas a ir a los extremos por tratar de entenderlo o tratar de conseguirlo, sea helado, gaseosas o hamburguesas, lo que sea que busques.

Si tienes que caminar por eso, lo harás.

Si tienes que rogar por eso, lo harás.

Lo que Kobe Bryant fue para mí, fue la inspiración de que a alguien realmente importaba la manera en la que jugué o la manera en la que él quería jugar.

Él quería ser el mejor jugador de básquet que pudiera ser.

Y cuando lo llegué a conocer mejor, yo quise ser el mejor hermano mayor que pudiera ser.

Para hacer eso tenía que aguantar la locura, las llamadas nocturnas o las preguntas tontas.

Me enorgullecí al conocer a Kobe Bryant, verlo convertirse en una mejor persona, un mejor jugador de baloncesto. Hablamos de negocios, hablamos de familia, hablamos de todo.

Y él estaba tratando de ser una mejor persona.

Ahora voy a tener que verme en otro meme de llanto por los siguientes… Le dije a mi esposa que no iba a llorar, porque no quería verme en un meme por los siguientes tres o cuatro años.

Eso es lo que Kobe Bryant me hace a mí.

Estoy seguro que Vanessa y sus amigos pueden decir lo mismo: él sabe cómo llegarte de una manera que te afecta personalmente.

Incluso si está siendo un dolor en el trasero, pero siempre tienes un sentimiento de amor por él y la manera de la que puede sacar lo mejor de ti.

Él hizo eso por mí.

Recuerdo, creo que hace un par de meses, que me envió un mensaje y me dijo: ‘Estoy tratando de enseñarle a mi hija algunos movimientos’. Y no sé en qué estaba pensando yo o en qué estaba trabajando, pero me dijo ‘¿En qué estabas pensando cuando estabas creciendo e ibas trabajando en tus movimientos?’.

Le contesté ‘¿A qué edad?’.

Él dice ’12 años’.

Le contesté: ‘A los doce años estaba intentando jugar al béisbol’.

Y me responde: ‘Me estoy muriendo de risa’.

Estoy hablando de las 2:00 de la mañana.

Con él podíamos hablar de cualquier cosa que se relacionara con baloncesto, pero también sobre cualquier cosa de la vida.

Y cuando crecemos, raramente podemos tener amigos con quienes podamos conversar así. Y es más raro aún, cuando creces y puedes tener conversaciones así con adversarios.

Fui a ver a Phil Jackson en 1999, quizá en 2000, cuando Phil estaba aquí en Los Angeles. Llegué y Kobe estaba sentado allí.

Lo primero que me dice Kobe es ‘¿Trajiste tus zapatillas?’.

‘No, no estaba pensando en jugar’.

Pero esa era su actitud de competir y jugar ante alguien con el que él sentía que podía mejorar su juego.

Eso era lo que amaba del chico.

No importaba dónde me viera, era un desafío, y lo admiré por su pasión. Raramente ves a alguien que busca y trata de mejorar todos y cada uno de los días. No solo en el deporte, sino como padre y como esposo.

Para Vanessa, Natalia, Bianka y Capri: mi esposa y yo las tendremos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Siempre estaremos aquí para ustedes. Siempre.

También quiero ofrecer mis condolencias y apoyo a todas las familias afectadas por esta inmensa tragedia.

Kobe dio cada gramo de sí mismo. A cualquier cosa que estuviese haciendo.

Después del baloncesto, mostró un lado creativo de sí mismo que creo que nadie sabía que tenía. Parecía muy feliz en el retiro. Encontró nuevas pasiones y continuó enseñando como entrenador. Y a su comunidad. Pero, más importante que nada, era un maravilloso papá. Un maravilloso esposo, que se dedicó a su familia y que amaba a sus hijas con todo su corazón.

Kobe nunca se guardó nada en la cancha y creo que eso es lo que él quisiera que todos hiciéramos.

Nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Por eso debemos vivir el momento. Debemos disfrutar el momento. Debemos hablar, ver y pasar la mayor cantidad de tiempo que podamos con nuestra familia, amigo y la gente que amamos.

Vivir el momento significa disfrutar de cada una de las personas con las que nos encontramos.

Cuando Kobe Bryant murió, un pedazo de mí murió.

Y mirando esta arena, y alrededor del mundo, un pedazo de ustedes murió. Porque, si no, ¿qué estarían haciendo aquí? Esos son los recuerdos con los que tenemos que vivir y aprender de ellos.

Prometo que, desde este día, viviré con el recuerdo de saber que tuve un hermano menor al que traté de ayudar de todas las maneras que pude.

Por favor, descansa en paz, hermanito”.

El video del discurso de Michael Jordan