Abierto de Acapulco suma nueve años sin mexicanos en segunda ronda

Gerardo López Villaseñor fue eliminado en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis por el estadounidense Marcos Girón 4-6 y 6-7 (3), un resultado que deja al país azteca por noveno año consecutivo sin ningún jugador nacional en la segunda ronda del certamen que se realiza en el complejo del Hotel Princess Mundo Imperial.

López Villaseñor, rankeado en el número 518 de la ATP no pudo con la experiencia de su adversario, quien en el primer set tuvo controlado el ímpetu del joven mexicano que intentó ponerse a las alturas de las circunstancias, pero no le fue posible.

Girón se llevó el primer set sin problemas, y en el segundo “Jerry” trató de reaccionar llevando el duelo a los puntos definitivos, pero se quedó corto en los momentos cruciales permitiendo que Girón hiciera su trabajo, sin emplearse a fondo y sacando ventaja de la inexperiencia del joven mexicano, quien no pudo complacer a la afición mexicana que en todo momento le manifestó su apoyo.

El último mexicano en singles que calificó a la segunda ronda del Abierto de Acapulco fue Santiago González en el 2011.

Feliciano López decepciona en su debut

El tenista español jugó y perdió ante Kyle Edmund 6-4 y 6-1 quedando fuera en la primera ronda del certamen, aunque después del primer set el ibérico manifestó un mal estado físico que se vio reflejado el resto del duelo.