Catar quiere deslumbrar al mundo, a mil días del Mundial 2022

Catar 2022 celebra este martes que dentro de mil días inaugurará "el espectáculo futbolístico más grande de la tierra", con el primer Mundial en Medio Oriente y el mundo árabe, para el que el país ya tiene dos de sus ocho estadios totalmente operativos y la apertura de otros tres prevista para este año.

La organización del campeonato y la FIFA destacaron que el estadio Khalifa International y el Al Janoub ya funcionan plenamente y que en 2020 se inaugurarán otras tres sedes, Ciudad de la Educación, Al Rayyan y Al Bayt, mientras que las tres restantes se pondrán en funcionamiento también antes del torneo.

"La naturaleza compacta del primer Mundial en Oriente Medio y el mundo árabe garantizará que los aficionados de los 32 equipos estén siempre al alcance de los ocho impresionantes estadios, el FIFA Fan Fest™, algunos museos de clase mundial, las dunas del desierto de Catar y, lo que es más importante, entre sí", señalaron en un comunicado.

En éste señalaron que a mil días de la inauguración de Catar 2022 ya se han jugado 136 de los 900 partidos de clasificación y la infraestructura del torneo se aprecia en Doha y sus alrededores, con nuevas líneas de metro que transportaron a más de 50.000 aficionados en tres partidos durante el Mundial de Clubes de la FIFA.

La construcción de nuevas carreteras y lugares de entrenamiento están en fase de finalización, así como la ampliación del aeropuerto de la capital, que tiene previsto entregar alojamientos permanentes y temporales con el fin de hacer frente a la demanda y al mismo tiempo considerar el uso posterior al evento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que "a mil días del final, Catar se encuentra donde ningún otro anfitrión lo hizo antes".

"Catar quiere asombrar al mundo y está en camino de lograrlo. La Copa Mundial de la FIFA 2022 será un gran avance desde una perspectiva social y cultural. Abrirá las puertas de esta región apasionada por el fútbol, ofreciendo una nueva perspectiva a locales y extranjeros, uniendo a la gente y sirviendo como una herramienta para el entendimiento común", aseguró.

El secretario general de Comité Supremo de Entrega y Legado, Hassan Al Thawadi, se refirió a la dedicación de los organizadores en los últimos diez años de su vida, "día tras día", a Catar 2022.

"Personalmente, sólo puedo mirar hacia adelante con emoción y a la vez con algunos nervios, pero con la convicción de que éste será sin duda el mejor torneo. Estamos decididos a asegurar que la primera Copa Mundial en el Oriente Medio y el mundo árabe marcará un hito en la historia de la organización de grandes eventos deportivos", agregó.

