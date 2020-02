Hackean correo de Pep Guardiola: esto fue lo que hallaron

El entrenador catalán del Manchester City, Pep Guardiola, recibió una desagradable sorpresa: un antiguo empleado del club accedió a correos privados e intentó chantajearlo por 120 mil dólares.

La información la dio el portal The Sun, y el hacker terminó detenido por la policía, pero le dio más de un dolor de cabeza al técnico y al club.

Entre la información que utilizó para intentar el chantaje se encontró con números de teléfonos y correos electrónicos de varios futbolistas.

“Todos están almacenados en su cuenta de correo electrónico, pero él no sabe, no se da cuenta”, afirmó el hacker, citado por The Sun.

¿Qué consiguió el hacker sobre Guardiola?

El sospechoso ingresó a la cuenta del entrenador en julio de 2017, cuando era empleado del club. Desde su teléfono descargó correos, intercambios de transferencias confidenciales y toda la libreta de contactos del Noi de Sant Pedor.

Se demostró el interés de antiguo entrenador del FC Barcelona en jugadores como Matthijs de Ligt -entonces jugador del Ajax y actual pieza de la Juventus de Turín- y Sokratis Papastathopoulos. No se dieron a conocer mayores detalles.

Aunque no se publicó el nombre del hacker, sí se conoció que fue liberado, pero continúa bajo investigación, de acuerdo con la reseña del diario The Sun.

