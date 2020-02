Lainez y Álvarez encabezan lista preliminar para el preolímpico

Diego Lainez y Edson Álvarez son los que encabezan la lista preliminar de la Selección mexicana Sub 23, que disputará el preolímpico, torneo en donde buscarán su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) dio a conocer el listado provisional de los jugadores, donde figuran 50 nombres, de los cuales, únicamente 20 de ellos podrán disputar el certamen que se realizará en Guadalajara del 20 de marzo al 1 de abril.

La lista final de los 20 futbolistas que buscarán la plaza olímpica se dará a conocer una semana antes de comenzar con el preolímpico. Una vez dado los nombres, no podrá haber cambios, aunque estos se darían únicamente por lesión, aunque tendrían que informar 24 horas antes del partido.

Jaime Lozano, director técnico del Tri Sub 23, ha trabajado con una base de jugadores, en donde no ha incluido a Lainez y Álvarez, debido a que ya no radican en México, aunque en el listado final, es probable que figuren sus nombres, pues son dos jóvenes que se han consolidado en el balompié azteca.

Entre los nombres que también destacan, se encuentra Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Cristian Calderón, Sebastián Córdova, Sebastián Jurado, José Juan Macías, Alejandro Mayorga, Alan Mozo, Jorge Sánchez, Marcel Ruiz, Johan Vásquez, Carlos Rodríguez, Santiago Giménez, Alexis Vega, entre otros.

LISTADO COMPLETO

CALENDARIO

La Selección mexicana comenzará su camino en la justa preolímpica el viernes 20 de marzo, cuando se mida ante República Dominicana. Después, el lunes 23 de marzo enfrentará a Costa Rica y, concluirá su participación en fase de grupos el jueves 26 de marzo ente Estados Unidos.

De ahí, dependerán los resultados que haya conseguido para determinar si avanza a las semifinales.

Es importante recordar que el preolímpico entregará dos plazas para Tokio 2020, las cuales ganarán los países que lleguen a la gran final.

