Maria Sharapova se retira del tenis a los 32 años

A sus 32 años de edad, Maria Sharapova le puso punto final a su carrera profesional como tenista, luego de haber conquistado cinco títulos de Grand Slam y convertirse en la número uno de la WTA.

"Por favor perdóname. Tenis: me estoy despidiendo", fue la frase con la que anunció su retiro del deporte blanco, en una extensa carta publicada a través de Vogue.

En el texto escrito por la también modelo, explica que será difícil emprender una vida sin el tenis, deporte en el que comenzó desde los 4 años. "¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas indescriptibles y alegrías indescriptibles, un deporte en el que encontraste una familia, junto con fanáticos que se unieron detrás usted por más de 28 años?".

Sharapova jamás imaginó ganar lo que actualmente tiene en su palmarés. Cinco títulos de Grand Salam: Wimbledon 2004, Estados Unidos 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI

— VANITY FAIR (@VanityFair) February 26, 2020