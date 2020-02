Se retira Kyrgios de Acapulco y le responde a la afición: “me importa una mierda”

El australiano Nick Kyrgios no pudo continuar en el Abierto Mexicano de Tenis y al resentirse de un problema en la muñeca que le impidió salir para el segundo set, luego de perder el primero 6-3 ante Ugo Humbert.

El actual campeón de Acapulco hizo su mayor esfuerzo pero era notorio que no se sentía cómodo con su muñeca derecha por lo que su juego estuvo mermado permitiendo que el francés y 43 del mundo lo venciera con cierta facilidad.

Para el segundo set habló con el juez para hacerle el señalamiento de su lesión y terminó el duelo con duras palabras hacia la afición mexicana que lo abucheó cuando salió del juego.

“Me importa una mierda si me abuchean. Traté de hacer mi mejor esfuerzo y jugar, pero no me pude recuperar. Hice todo lo que pude”, dijo en conferencia de prensa con una bolsa de hielo sobre la muñeca y su acostumbrado rostro de malestar.