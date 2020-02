VIDEO: 'Para que vean que la lucha libre es real’, El Valiente

Tras el accidente que sufrió este martes en la Arena México, el hombre que nació para luchar, El Valiente publicó un video en el que asegura encontrarse bien y agradeció todas las muestras de apoyo mostradas por los compañeros y seguidores.

"Quiero agradecer todas esas muestras de apoyo que me ha brindado la afición, mis amigos personales y toda la gente que sirve a este servidor y agradecer al Hospital Obregón por todas las atenciones recibidas”.

Mostrando sus placas aseguró encontrarse sano, pero que si sufrió un par de lesiones importantes.

"El golpe fue algo fuerte, tenemos inflamado un poco el cerebro, dos vértebras, pero esto es para que la gente que sigue dudando que la lucha libre sea real. Hoy no me queda más que agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre por todo su apoyo y a mis compañeros que me acompañaron al hospital", señaló.

Por último dejó un mensaje para todo aquel que duda acerca de la lucha libre.

"La lucha libre no es un juego, es una profesión y esto no es culpa de nadie, esto es un riesgo que se corre día a día en cada función", finalizó.

El Valiente no se podrá presentar este viernes en la Arena México, por lo que tendrá que ser sustitudo por algún compañero.

