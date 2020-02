El coronavirus infecta al primer futbolista

El coronavirus ya llegó al gremio futbolístico. En Italia, un jugador de la U.S. Pianese, de la Tercera División, se encuentra hospitalizado tras dar positivo por el virus que continúa atacando a distintos países.

De acuerdo a la información de La Nazione, el futbolista de 22 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada, presentó malestares de fiebre el pasado fin de semana, razón por la que no vio acción en el duelo ante la Juventus Sub 23.

Tras los malestares que sufrió, decidió someterse voluntariamente a la cuarentena; sin embargo, una vez que los médicos lo revisaron, confirmaron la infección del COVID-19, por lo que fue trasladado inmediatamente al Hospital Universitario Santa Maria alle Scotte de Siena.

Italia ha sido uno de los países que más se ha contagiado del coronavirus durante los últimos días, hecho por el que han sido suspendidos distintos eventos deportivos, incluyendo algunos partidos de la Serie A.

