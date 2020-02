Periodista que acudió a Milán al Atalanta - Valencia, fue diagnosticado con coronavirus

El futbol europeo ha dado a conocer un nuevo caso de coronavirus. Pues tras la llave de ida de los octavos de final entre el Atalanta y el Valencia, duelo que se disputó en Milán, Italia, se confirmó que un periodista de 44 años de edad fue diagnosticado con el virus, por lo que fue atendido en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Los reportes por parte de las autoridades de sanidad valencianas, confirmaron que el periodista dio positivo en la primera instancia, sin embargo, deberá someterse a un segundo análisis, el cual se llevará a cabo en Madrid.

“La conselleria de Sanidad confirmó, a primera hora de hoy jueves, el segundo caso de coronavirus en la Comunitat Valenciana que, en teoría, correspondería con él. El paciente acudió al Hospital Clínico Universitario de Valencia con síntomas muy leves compatibles con la enfermedad”, explicó la consejería a través de Twitter.

Asimismo, el Diario Las Provincias, medio para el cual trabaja el periodista que acudió a este duelo de Champions League entre Atalanta y Valencia, compartió las declaraciones de este personaje, quien dijo sentirse en buenas condiciones, invitando a todos a no alarmarse pese a ser confirmado con coronavirus.

“Estoy perfectísimo. Tengo los síntomas de una gripe pero nada más. Me encuentro bien, estoy tranquilo y muy bien atendido. Por responsabilidad fui al médico y me derivaron al hospital para hacerme las pruebas. Había estado en Milán y creo que mi obligación era acudir. Ayer miércoles no fui a trabajar. De verdad, los síntomas que tengo no me impedirían ir a trabajar pero me hice las pruebas por pura responsabilidad. Que nadie se alarme, estoy perfecto”, escribió.