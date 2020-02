Tigres vs. Pumas, ¿dónde y a qué hora ver el partido?

Los Pumas de la UNAM visitarán a los Tigres en el Estadio Universitario para disputar la jornada 8 del torneo Clausura 2020 el próximo sábado 29 de febrero, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto capitalino buscará regresar a la senda del triunfo, luego de la dolorosa derrota frente a Morelia en la pasada fecha, donde perdió el invicto y el liderato.

Aunque no será una prueba sencilla para Pumas. A pesar de que los dirigidos por Ricardo Ferretti no atraviesan su mejor momento, el Estadio Universitario es una de las plazas que más se les complica; sin embargo, tienen frente a ellos la oportunidad perfecta para demostrar que el buen arranque del torneo no fue obra de la casualidad.

Es por ello que aquí te dejamos las mejores opciones para que no te pierdas el encuentro:

Fecha: sábado 29 de febrero

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Canales de transmisión: Canal 5 / TUDN / ESPN / Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del partido.