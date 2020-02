Gerardo Martino a Carlos Vela: “Se está para la selección o no se está”

Gerardo el ‘Tata’ Martino rompió el silencio y habló sobre la situación de Carlos Vela y sus decisiones de no querer acudir con la Selección mayor, pero sí con la Selección Olímpica a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues el estratega argentino considera que el jugador del LAFC debería tener interés para acudir a cualquier llamado, así lo explicó en entrevista para ESPN.

“Se está para la Selección o no se está para la Selección, no estoy para la Olímpica, pero la Sub 20 no, para la mayor sí. Si se está para la Selección, obviamente tiene posibilidades de estar en eliminatorias, en Final Four, Juegos Olímpicos, pero no me parece bien que esté para una sí y para la otra no”, explicó el argentino.

Por otra parte, el ‘Tata’ Martino dijo que considera que la Copa Oro no beneficia al futbol mexicano, pues afirmó que únicamente los equipos con nivel inferior en la zona son los que tiene posibilidades de crecer, por lo que considera importante un eventual regreso de la Selección Mexicana a competiciones como la Copa América.

“Hay una Copa Oro que hay que jugarla, yo creo que se puede, obviamente no soy el indicado ni lo tengo pensado, pero armando una buena estructura se puede hacer que se juegue la Copa Oro en algún momento y Copa América en otro momento porque si no la sensación que yo tengo es que los que terminan creciendo son los que vienen abajo de México”, agregó.