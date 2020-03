¡Noche catastrófica! América es goleado por Necaxa y cede liderato

América sufrió un duro revés ante su afición en el Estadio Azteca, cuando Necaxa aprovechó las ausencias azulcremas para golearlos por 3-0 en la Jornada 8 del Clausura 2020.

Las Águilas, que iniciaron con un once juvenil, con las incorporaciones de Román Torres y Ramón Juárez, controlaron de inicio el juego, con posesiones largas y triangulaciones que le acercaban al arco de Hugo González, pero la estrategia del técnico hidrocálido, Alfonso Sosa rindió frutos, ya que en un contragolpe generado por Maximiliano Salas terminó en una expulsión en contra de Bruno Valdez al minuto 18, cuando el paraguayo pisó al argentino en los linderos del área grande.

Esta acción provocó desconcierto en el seno americanista, hecho que fue aprovechado por el Necaxa para abrir el marcador vía Mauro Quiroga apenas al minuto 21, con un fuerte cabezazo que se incrustó en el palo derecho del marco resguardado por Guillermo Ochoa.

Los capitalinos vieron como en cinco minutos se iban abajo por dos goles de diferencia, cuando al 26’ cuando Daniel Álvarez entró por derecha y mandó un centro para que Mauro Quiroga anotara su segundo tanto en el partido.

La segunda mitad comenzó con cambios por parte de Miguel Herrera, que en busca de no dejar puntos en el camino le dio ingreso a Ibargüen sobre el juvenil Román Torres, pero esa idea ofensiva se vio mermada cuando al minuto 55, Sebastián Cáseres vio la tarjeta roja, tras una falta sobre Salas, por lo que las Águilas terminaron con 9 elementos el resto del partido, ante el enojo y la frustración de su afición, que no hallaba respuesta lógica a lo que estaba aconteciendo.

A partir de ahí, Miguel Herrera dio entrada a Fernando Oso González por Federico Viñas para intentar cerrar el juego y no recibir más goles, aunque el espíritu americanista no le permitió a los jugadores dejar de atacar, generando un par de jugadas de peligro en el marco de Hugo González, pero la falta de un delantero nominal no les permitió aprovechar algún centro que llegara al área.

Jugar con dos elementos menos por más de 30 minutos les pasó factura al equipo del Piojo Herrera, ya que al minuto 86 Juan Delgado puso el tercer tanto, sellando el triunfo con un fuerte disparo que resultó imposible para Guillermo Ochoa.

América, con 16 puntos, visitará a Pumas el próximo viernes, en Ciudad Universitaria, como parte de la jornada 9 del torneo en busca de mantenerse en los primeros sitios a costa de uno de sus rivales deportivos más odiados. Por su parte los Rayos, con el ánimo por los cielos, llega a 11 unidades y la próxima jornada recibirá a Monarcas Morelia en el Estadio Victoria con la consigna de hilar triunfos para meterse a liguilla.