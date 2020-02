Carístico y Forastero, campeones del Torneo Nacional Increíble de Parejas del CMLL

El Torneo Nacional Increíble de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo su Gran Final en donde los protagonistas regalaron un combate lleno de calidad en el que Carístico y Forastero se apuntaron con una importante victoria sobre Bárbaro Cavernario y Volador Jr.

En la parte más importante de la lucha, Felino distrajó al 'troglodita del ring' previo a su combate en Homenaje a Dos leyendas, lo que fue bien aprovechado por El Rey de plata y oro y el integrante de la Nueva Generación Dinamita para conseguir el preciado trofeo.

“Con esto demuestras que no pudiste triunfar hace ocho días con tu pareja increíble, también me demuestras que en tu lucha pasada no pudiste ser protagonista y vienes a interrumpir mi lucha y colgarte de lo que es el Bárbaro Cavernario”, declaró Cavernario al finalizar la lucha estelar de la velada.

El Felino aprovecha para interrumpir la contienda y distraer al Bárbaro Cavernario! Caristico y Forastero logran obtener el triunfo y quedarse con el Torneo Nacional Increíble de Parejas en dos caídas al hilo! #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/Gja0JISu96 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 29, 2020

TE RECOMENDAMOS Mexicana Jessica Salazar consigue plata en los 500 metros cronometrados en Mundial

La función completa

En el evento semifinal , Negro Casas y el Felino, junto al Terrible lograron imponer condiciones para derrotar al Ángel de Oro, Niebla Roja y Diamante Azul, quienes no pudieron sostener su dominio inicial en la reyerta.

La búsqueda de los contendientes al Campeonato Nacional de Parejas dio inicio y en la primera fase de ésta, Templario e Hijo del Villano III dieron la nota luego de colocarse en Final al superar a los favoritos de la afición, Soberano Jr. y Titán.

Con Titan y El Hijo del Villano III eliminados, Soberano Jr. define ante Templario, que lo supera con un movimiento con el que El Príncipe lo había venido derrotando. El Guerrero Leon y el heredero del Rey Arturo son los primeros finalistas. #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/0lot9D8Yin — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 29, 2020

El resto de las duplas participantes fueron Pegasso y Stigma, Fuego y Dulce Gardenia, Blue Panther Jr y Black Panther., El Sagrado y Misterioso, Virus y Disturbio, así como los experimentados Ephesto y Luciferno.

Los integrantes de La Ola Negra, Akuma y Espanto Jr., tuvieron una noche de satisfacción al apuntarse el triunfo en el combate inicial ante los espectaculares Halcón Suriano y Sonic