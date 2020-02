Despiden al titular del deporte en Chihuahua tras burla al paro de mujeres

Francisco Alonso Letayf, fue destituido de su cargo como director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chihuahua, luego del comentario que realizó sobre el paro nacional de mujeres que habrá el próximo 9 de marzo, el cual causó polémica y desagrado.

El ex titular habló en conferencia de prensa sobre el movimiento de #UnDíaSinNosotras, asegurando que las mujeres sí harán falta, pues ese día "¿quién contestará sus llamadas?".

"¿Quién me va a pasar las llamadas?, ¿quién me va a revisar la agenda?. Entonces sí me van a hacer falta. Desde ahorita yo les dije, ¿qué no nos podremos encerrar aquí en la oficina que parezca que no vinieron", puntualizó.

Así el funcionario, Francisco Alonso Letayf del #PAN en el municipio de #Chihuahua: "¿Quién va a contestar las llamadas?", dice sobre el paro de mujeres. 👇👇👇 pic.twitter.com/bLpYU1ricg — Marcelino G. Brenes (@Gomez_Brenes) February 28, 2020

Ante dicha expresión que generó una gran polémica. María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua, informó que Francisco Letayf dejaba su cargo, ya que el estado no tolerará ninguna agresión hacia la mujer.

"Como funcionarios, debemos tener congruencia entre nuestras acciones y nuestros dichos, no podemos hacer comentarios que atenten contra la dignidad de las personas", escribió mediante redes sociales.