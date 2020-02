Lewis Hamilton da su pronóstico para el Clásico de España

Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo y, el mejor piloto de la actualidad en la Fórmula 1, se puso la camiseta del Barcelona previo al Clásico de España frente al Real Madrid, asegurando que el conjunto catalán se impondrá en el Santiago Bernabéu.

El elemento de Mercedes, se declaró fan de Lionel Messi. Además, le agradeció al Barça la indumentaria que le hicieron llegar, en donde plasmaron su nombre.

"Quería dar las gracias al Barcelona por enviarme esta camiseta. Qué bien me queda. Soy un gran fan de Messi, y estoy muy orgulloso de ustedes. Los seguiré este fin de semana, y les deseo mucha suerte en El Clásico. Estoy seguro que lo harán muy bien, porque son una inspiración para muchos. Les envío mucha energía positiva. Visca el Barça", mencionó el británico.

🏁🏎 Humbled by the words of @F1 🐐 @LewisHamilton ahead of #ElClásico! pic.twitter.com/oemJcetkv4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 29, 2020