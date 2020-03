Ambriz reconoce que León no se repuso de la eliminación en Concacaf

El León de Ignacio Ambriz tuvo una semana para el olvido. El jueves pasado, visitó a Los Ángeles FC, de la MLS y tras la derrota, quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf. Y este domingo, se metió a casa de Chivas, donde sufrió un nuevo descalabro, por 2-0 en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Normalmente no saco pretextos. Cuando el equipo juega mal, así queda establecido. Hoy nos vimos mermados físicamente por el partido del jueves (eliminación en la Concacaf ante Los Angeles FC), no nos llegamos a recuperar. Me gustó el segundo tiempo, intentamos lo que normalmente hacemos, tuvimos una o dos de gol, pero poco juego colectivo y ofensivo. Nada, tuvimos una semana muy mala y ahora recuperarnos, trabajar para ir mejorando en todos los aspectos”, explicó Ambriz.

“No nos logramos recuperar del mazazo tan fuerte que recibimos el jueves. Les hablaba a los jugadores que olvidáramos el mal partido que habíamos hecho, que hoy era un partido importante ante un rival que viste. Por momentos el partido estaba muy soso, muy parejo, el primer tiempo ni ellos ni nosotros generamos ocasiones, muy imprecisos; el segundo tiempo se abre, pero nos afecta el cansancio. Después del gol quisimos reaccionar, pero no alcanza, en el fondo físico algunos jugadores lo resintieron”, agregó el estratega de los Panzas Verdes.

Para León, quedar fuera de la Concacaf representó una fuerte desilusión. El equipo guanajuatense quería destacar a nivel internacional. “No te creas, fue algo muy difícil para nosotros. Teníamos la ilusión de estar en la siguiente fase de Concacaf. No hicimos un buen partido para merecerlo y hoy nos vimos un poco afectados. Es fácil sacar pretextos, pero la realidad es que no hemos jugado nada bien hoy”, finalizó Ignacio Ambriz.