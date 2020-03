¿Quién es Mariano, el autor del segundo gol del Real Madrid contra Barcelona?

Hijo de dominicana y nacido en España, Mariano Díaz fue el autor del segundo gol del Real Madrid contra Barcelona, Clásico ganado por los merengues 2-0 este domingo en el Santiago Bernabéu.

Su padre es español y su madre nació en la República Dominicana. Ella emigró buscando un mejor futuro y en la localidad de Premiá del Mar, en Barcelona, tuvo a Mariano, el 1 de agosto de 1993.

El béisbol, deporte por excelencia en Quisqueya, no fue sino una lejana referencia. Apasionado por el fútbol, comenzó a jugar en La Salle Premiá del Mar, pasando al CE Premiá del Mar. Tras estar cuatro años en las categorías juveniles del RCD Espanyol y luego jugar en la Fundación Sánchez Llibre, en 2009 se unió al CF Badalona.

Un ascenso muy luchado

Para 2012 se unió al Real Madrid en sus categorías inferiores. Con el tercer equipo del club, en la temporada 2012-13, sumó apenas tres goles en 20 compromisos. Un año después mejoró sus números, llegando a marcar 15 goles en 26 encuentros.

#OJOALDATO – Mariano Díaz (a los 52 segundos) ha marcado hoy el gol más rápido de un suplente en TODA la historia de #ElClasico. Supera el récord de Higuaín (que marcó a los 58 segundos de salir al terreno de juego en el clásico disputado el 7 de mayo de 2008). pic.twitter.com/rPAScAXHv1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 2, 2020

La temporada más espectacular en su carrera llegó en la 2015-16 con el Real Madrid Castilla, anotando 27 goles en 33 juegos.

Un año después se estrenó con el primer equipo, con un tanto en ocho cotejos. Luego se mudaría por dos temporadas al Olympique de Lyon: en la primera metió 18 goles en 34 duelos… ya para la segunda solo alcanzó a disputar tres partidos, porque lo repescó el Madrid.

La presión de Mariano ante la salida de Cristiano

La ida de Cristiano Ronaldo a la Juventus le abría una puerta enorme a Mariano, que incluso heredó el dorsal 7 del portugués -cedido esta temporada a Eden Hazard-.

Pero la loza fue pesada, y en 2018-19 apenas anotó tres goles en 13 partidos.

En la actual campaña tuvo un debut de película: ingresó al minuto 90+1 en el derbi español contra Barcelona en el Santiago Bernabéu, y al 90+2 sentenció la victoria 2-0.

Las lágrimas del dominicano solo fueron secadas por los abrazos de sus compañeros.

“Ha salido y ha metido el gol. Me alegro, porque no ha sido fácil para él porque no ha jugado mucho. Todos se alegran por Mariano porque lo ha dado todo en el campo”, afirmó el DT Zinedine Zidane al finalizar el encuentro.

Pero matizó el francés: “Es el tercer delantero del equipo y lo ha hecho muy bien, pero no cambia nada. Yo voy a contar con todos. Me alegro por todos”.

¿Será el resultado de este domingo un nuevo impulso en la carrera de Mariano Díaz?