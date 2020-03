Klopp se ríe de todo… menos del coronavirus “anti Liverpool”

Un hombre que siempre está de buen humor, Jürgen Klopp mostró su lado más serio durante la rueda de prensa de este lunes previa al duelo entre Liverpool y Chelsea por la FA Cup. ¿La causa? Los rumores de que su club se quedaría sin el título de la Premier si el torneo era suspendido por el coronavirus.

Klopp respondió con dureza a las especulaciones del diario The Telegraph, en las que se indicaba que, ante la premura del calendario y la posible suspensión del torneo por el brote de coronavirus que se expande por Europa, el conjunto Red no sería declarado campeón.

Liverpool es líder con 79 puntos, 22 por encima del Manchester City, segundo en la clasificación.

“Los seguidores del Liverpool no son tan estúpidos como para creer estas cosas. ¿Tienes un mensaje qué enviar a los seguidores paranoicos del título? Están tan interesados en vender esas historias. No puedo creerlo”, indicó el alemán.

"Liverpool fans are not silly enough to believe in these things"

