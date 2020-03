Leipzig, de Alemania, se disculpa por discriminar a aficionados japoneses por coronavirus

El RB Lepzig pidió hoy disculpas por haber impedido la entrada a su estadio a un grupo de aficionados japoneses por temor al coronavirus.

El club, en un comunicado colgado en su cuenta de twitter, explicó que el personal de seguridad tenía instrucciones de controlar espectadores provenientes de zonas de riesgo, siguiente las instrucciones del Robert Koch Institut para organizadores de certámenes con gran aflujo de público.

"Lamentablemente, en el caso de nuestros aficionados japoneses hubo un error en la interpretación", dice el club.

El comunicado agrega que se disculpa por lo ocurrido con los afectados y que está intentando contactarlos para invitarlos al próximo partido en casa.

Our statement on yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig apologises for the mistake and would like to make amends. pic.twitter.com/4VrKw5Aa8X

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 2, 2020