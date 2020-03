Mentalidad ganadora saca a Tigres a flote

Tigres tuvo una semana redonda luego de avanzar a cuartos de final en la Liga de Campeones de Concacaf ante Alianza y volver al triunfo en la Liga MX ante Pumas.

Ricardo Ferretti mencionó que esto se debió a la mentalidad ganadora del equipo, por lo que pudieron retomar la senda del triunfo luego de tres derrotas consecutivas la semana pasada.

“(Los jugadores) nunca dejaron de creer en ellos mismos, nunca dudamos de que podemos lograr las cosas y siempre son, individualmente, jugadores de mucha capacidad”, comentó.

Agregó que a pesar de las derrotas la semana anterior, el equipo venía jugando bien, sin embargo, no se le dieron los resultados.

“Veníamos arrastrando resultados negativos, pero pienso que estábamos haciendo mejor las cosas, nosotros aún con las derrotas no veníamos jugando mal, nos faltaban detalles por concretar, acciones defensivas”.

“Los triunfos te dan un estado de ánimo distinto, pero no nos quedamos viviendo del pasado, hay que actualizarse y trabajar siempre para evitar las cosas. Había sudo una semana como mencionas, no tan agradable, pero como digo, llevamos dos triunfos y no vamos a salir a festejar nada”, declaró.

A pesar del triunfo ante Pumas, el equipo auriazul no ha levantado en el torneo, pues sigue fuera de la zona de clasificación, al ubicarse en el sitió número 12, con 10 puntos, sin embargo, están sólo a dos unidades del octavo sitió que es Chivas.

Este lunes retomó las prácticas con miras a la visita ante Puebla el próximo viernes, en donde buscará ganar su primer partido como visitante en el torneo, pues suma cuatro derrotas jugando en patio ajeno.

En la práctica se ausentó André-Pierre Gignac quien se recupera de un golpe en el pie derecho por lo que trabajó en su rehabilitación. Jorge Torres Nilo tampoco entrenó al parejo con el equipo.