'Chicharito' revela que ha pedido a la Selección que no le paguen

Vaya revelación de Javier Hernández. El máximo anotador en la Selección mexicana, se sinceró sobre el entorno que rodea al Tricolor, asegurando que existen cosas que deben cambiar para llegar a ser potencia mundial, tal como lo es en categoría inferiores.

Incluso, Chicharito dijo que él ha pedido en Selección que no le paguen, pues lo más importante es generar un cambio generacional, que pueda llevar al combinado azteca a conseguir el quinto partido, semifinales, final o ser campeones del mundo.

"Hay cosas que yo veo distinto que otra gente, punto. He visto el futbol desde mi padre y mi abuelo y, en verdad, hay cosas que se siguen haciendo igual. ¿Por qué no intentar algo distinto?. La gente no lo sabe, pero he ofrecido que no me paguen, que no me den ni un quinto, que lo repartan o que se lo den a alguien más. Layún y yo vemos las cosas de manera distinta", mencionó el atacante mexicano a TUDN.

#ChicharitoEnVersus revela que vendría a la Selección aunque no le pagaran. 😱 ¿Qué opinas sobre estas palabras del delantero mexicano? 🤔 🔴 Al aire

📺 @TUDNMEX/@TUDNUSA 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/TCQ1w0PjuQ — TUDN USA (@TUDNUSA) March 3, 2020

En ese mismo punto, Hernández Balcázar añadió: "La gente no sabe que los que más ganan, más allá del negocio, no es el futbolista, es completamente la gente que lo maneja".

El delantero del L.A. Galaxy aseguró que la ventana aún está abierta para la Selección mexicana, si Gerardo Martino cree conveniente tenerlo dentro de sus convocatorias, aunque no dejó pasar la oportunidad de criticar a los directivos que manejan al balompié mexicano.

"En algún momento a todos nos toca apechugar, directivos apechuguen un poquito, por el bien del futbol mexicano, si de verdad les importa el futbol mexicano, pero también respetamos si les sigue interesando más el bisne", sentenció.