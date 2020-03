Jugador de Atlas es acusado de mandar asaltar a modelo

Vaya problema en el que se encuentra envuelto Luciano Acosta. El atacante argentino, y quien llegó para reforzar al Atlas este Clausura 2020, fue acusado de mandar asaltar a una modelo de Guadalajara de apenas 22 años de edad.

A través de Twitter, circula un par de videos, donde Giovanna Valdatti, explica lo sucedido. "Me jala y me dicen: pendeja no digas nada o te meto un putazo. Pero supe que fue él (Luciano), porque aparte que no hizo nada por defenderme, me dijeron (los asaltantes) que me estaba cogiendo a un jugador de Atlas", mencionó la joven.

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos #laperradita pic.twitter.com/iTapsuyKwr — Bunburyfan (@Bunburyfan8) February 28, 2020

De acuerdo a lo dicho por Valdatti, los asaltantes le quitaron su bolsa, donde traía su celular con fotografías 'comprometedoras' y, más de 10 mil pesos. Pese a ello, asegura que no se quedará callada ante lo sucedido, pues la modelo ya asistió al Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente, a la que Publisport pudo acceder.



NO ES LA PRIMERA OCASIÓN

Giovanna Valdatti no se ha creado la mejor fama en Guadalajara. Ya que no es la primera ocasión que algo similar ocurre, pues se ha visto involucrada con elementos del Atlas, Querétaro, Veracruz, Morelia y, algunos beisbolistas y toreros.

¿QUIÉN ES LUCIANO ACOSTA?

Con 25 años de edad, Luciano Acosta llegó a la Liga MX para reforzar al conjunto Rojinegro para el torneo Clausura 2020, en donde ha tenido participación como titular en los ocho partidos disputados, mismos en donde ha marcado apenas un gol, el cual se dio en la cuarta fecha ante Xolos de Tijuana.

Luciano Acosta está casado y tiene dos hijos, un niño y una niña.