Pese a coronavirus, Tokio mantiene intacto los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha expresado este martes su "total compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que tendrán lugar del 24 de julio al 9 de agosto".

El organismo confirma así las fechas previstas inicialmente para la disputa de los Juegos, tras los rumores sobre un posible aplazamiento debido a la propagación del virus COVID-19.

El COI, cuya Ejecutiva está reunida en Lausana (Suiza), ha emitido un comunicado en el que anima a los deportistas a "continuar preparando los Juegos" y señala que en todo momento seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La Ejecutiva escuchó un informe de todas las medidas tomadas hasta ahora para abordar la situación del coronavirus y mantuvo a continuación un debate exhaustivo", destaca la nota del COI.

President Bach: "The IOC remains fully committed to the success of the Olympic Games #Tokyo2020. I encourage all athletes to prepare for the Games with 'full steam'. " @Tokyo2020 pic.twitter.com/E5pTmz2yhz

