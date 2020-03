VIDEO: Revelan cómo se enteró Zague de su vídeo íntimo

A casi dos años del vídeo íntimo que se filtró en redes sociales de Luis Roberto Alves, David Medrano, compañero de TV Azteca del ex futbolista, reveló cómo fue que Zague se enteró de la polémica en la que estaba envuelto.

En un video publicado en la cuenta de Luis García, Medrano contó del suceso que vivieron previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde Zague se vio envuelto en un escándalo, que le costó su matrimonio con la conductora Paola Rojas.

"Fue algo muy difícil. Acabábamos de regresar de Dinamarca, nos fuimos a acreditar. De pronto me llega ese vídeo, que me lo mandó un amigo de Guadalajara y se lo reenvío a Christian y me dice que le acababa de llegar por otra parte. Me dice Martinoli, nos vemos en 10 minutos abajo, ya le hablé a Zague”.

Añade: "Cuando llegamos a la mesa del restaurante, Zague no sabía nada. Nosotros fuimos los que le dijimos por vez primera lo que estaba ocurriendo. Fuimos viendo toda la transformación, todo lo que sucedió, cómo lo vivió en el día a día. Había momentos en los que quería hablar, otros no y uno tenía que respetar esa situación. Fue un momento complicado para todo el grupo porque somos muy unidos, y si alguien no está bien nos pega. Y lo de Zaguito lo vivimos muy complicado, por eso ahora me da gusto que lo maneje con tanta filosofía”.

David Medrano en ‘La cámara del Dr. García’ 👨🏼‍🦲🎥💥 Peladas y pelafustanes; ‘El maestro’ recibió mi cámara en su casa. 🏠🎥 ¡Exquisita y amena charla! ⚽ Pásenle carajo!!! Posted by Luis García Postigo on Monday, March 2, 2020

David Medrano también mencionó que le aconsejaron a Zague regresar a México para tratar de solucionar el problema personalmente; sin embargo, el máximo anotador en la historia del América, prefirió hacerlo por teléfono y continuar con su cobertura en el Mundial.