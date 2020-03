Carlos Vela recibe la green card de Estados Unidos

Carlos Vela ya no ocupará plaza de extranjero en el LAFC de la MLS después de que obtuviera su green card, que le otorga la residencia permanente en Estados Unidos.

Ronaldinho Gaúcho es detenido en Paraguay

Chicharito protagoniza sketch en el programa de Jimmy Kimmel

El club angelino informó a través de twitter que Vela ya no será considerado como un jugador internacional. "LAFC anuncia hoy que el delantero y actual MVP de la MLS, Carlos Vela, ha obtenido su tarjeta verde de EE. UU. Y ya no ocupará un puesto internacional en la lista del club”, dijo el equipo.

An eye on the future.@11carlosV has obtained a Green Card and will no longer occupy an international spot.

📰 https://t.co/ks8AuT8at3 pic.twitter.com/J5jDdM0Eld

— LAFC (@LAFC) March 4, 2020